На Львівщині через негоду все ще знеструмлені майже 70 населених пунктів

09:33, 7 жовтня 2017
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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Facebook Ігор Зінкевич
В області вітер повалив десятки дерев / Facebook Ігор Зінкевич

У Львівській області досі залишаються знеструмленими 68 населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві розповіли, що станом на сьому годину ранку залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у Львівській області, які були знеструмлені з 5 на 6 жовтня в результаті ускладнення погодних умов.

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"До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго", - зазначили в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 жовтня на Україну обрушилася буря. Сильний вітер повалив дерева, майже 200 населених пунктів були знеструмлені.

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