Синоптики попереджають українців про штормовий вітер

Сьогодні в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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Сьогодні в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, вдень на Одещині пройде сильний дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути обережними у зв’язку з ускладненням погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, синоптики запевнили, що ураган обійде Київ.