Синоптики попереджають українців про штормовий вітер

10:12, 7 жовтня 2017
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Сьогодні в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Reuters
Ілюстрація Reuters

Сьогодні в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, вдень на Одещині пройде сильний дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Тропічний шторм "Нейт" посилився до урагану і насувається на Мексику

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути обережними у зв’язку з ускладненням погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, синоптики запевнили, що ураган обійде Київ.

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