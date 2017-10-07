В Україні випав перший сніг (фоторепортаж)

Сніг випав в Івано-Франківській області, а також на межі Закарпаття і Львівської області.

Температура повітря на Закарпатті знизилася до +5 градусів / Новини Закарпаття

В гірських населених пунктах Івано-Франківської області, а також на межі Закарпаття і Львівської області вже випав перший сніг. Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

Біля підніжжя Карпат опади випадають у вигляді дощу. Температура повітря знизилася до 5-6 градусів тепла.

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Фотографії снігу в горах можна побачити на веб-камерах гірськолижних курортів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у чотирьох південних областях України очікується штормовий вітер.