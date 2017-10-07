Тепло, однак вітряно і дощитиме: погода на 8 жовтня
У регіони прийдуть сильні дощі — опади прогнозують протягом доби.
Погода 8 жовтня в Україні буде похмурою і дощовою. Середня температура по країні коливатиметься у межах 12...14 градусів. У Києві вночі без опадів, однак протягом дня буде дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 8 жовтня в Одеській області пройде сильний дощ, вночі опади ще посиляться.
Крім того, на Миколаївщині, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях та Закарпатті, Буковині та Прикарпатті на ґрунті місцями заморозки 0-4°.
На заході вдень можливий дощ, температура прогріється максимум до +14 градусів. Вітер південно-західний 5-10 м/с.
Схожою погода буде на півночі. Там теж вдень пройдуть дощі. Середня температура коливатиметься у межах 12...14 градусів тепла.
Погода на вихідні: на заході України очікуються заморозки, на півдні і сході – тепла погода (карта)
Найтепліше буде на сході. Там до 21 градуса тепла. Місцями дощ, за винятком Донецької та Луганської областей — в цих регіонах ясно і без опадів.
У центрі України температура не підніметься вище 14 градусів. Також в цьому регіоні буде вітряно — до 12 м/с.
На півдні теж відносно тепло — до +20 градусів, а в Криму до +25 градусів.
Однак у регіони прийдуть сильні дощі — опади прогнозують протягом доби.
Прогноз погоди на неділю, 8 жовтня, в містах України:
Ужгород — +11...+13
Львів — +11...+12
Івано-Франківськ — +12...+14
Тернопіль — +11...+13
Чернівці — +12...+14
Хмельницький — +11...+13
Луцьк — +12...+14
Рівне — +12...+14
Житомир — +12...+14
Вінниця — +12...+14
Одеса — +14...+16
Миколаїв — +16...+18
Херсон — +18...+20
Сімферополь — +23...+25
Кропивницький — +13...+15
Черкаси — +12...+14
Чернігів - + 12 ... + 14
Суми — +13...+15
Полтава — +12...+14
Дніпро — +16...+18
Запоріжжя — +19...+21
Донецьк — +19...+21
Луганськ — +19...+21
Харків — +17...+18
Київ — +11...+13
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°