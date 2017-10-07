Тепло, однак вітряно і дощитиме: погода на 8 жовтня

У регіони прийдуть сильні дощі — опади прогнозують протягом доби.

Погода 8 жовтня в Україні буде похмурою і дощовою / фото УНІАН

Погода 8 жовтня в Україні буде похмурою і дощовою. Середня температура по країні коливатиметься у межах 12...14 градусів. У Києві вночі без опадів, однак протягом дня буде дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 8 жовтня в Одеській області пройде сильний дощ, вночі опади ще посиляться.

Крім того, на Миколаївщині, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій областях та Закарпатті, Буковині та Прикарпатті на ґрунті місцями заморозки 0-4°.

На заході вдень можливий дощ, температура прогріється максимум до +14 градусів. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Схожою погода буде на півночі. Там теж вдень пройдуть дощі. Середня температура коливатиметься у межах 12...14 градусів тепла.

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Найтепліше буде на сході. Там до 21 градуса тепла. Місцями дощ, за винятком Донецької та Луганської областей — в цих регіонах ясно і без опадів.

У центрі України температура не підніметься вище 14 градусів. Також в цьому регіоні буде вітряно — до 12 м/с.

На півдні теж відносно тепло — до +20 градусів, а в Криму до +25 градусів.

Однак у регіони прийдуть сильні дощі — опади прогнозують протягом доби.

Прогноз погоди на неділю, 8 жовтня, в містах України:

Ужгород — +11...+13

Львів — +11...+12

Івано-Франківськ — +12...+14

Тернопіль — +11...+13

Чернівці — +12...+14

Хмельницький — +11...+13

Луцьк — +12...+14

Рівне — +12...+14

Житомир — +12...+14

Вінниця — +12...+14

Одеса — +14...+16

Миколаїв — +16...+18

Херсон — +18...+20

Сімферополь — +23...+25

Кропивницький — +13...+15

Черкаси — +12...+14

Чернігів - + 12 ... + 14

Суми — +13...+15

Полтава — +12...+14

Дніпро — +16...+18

Запоріжжя — +19...+21

Донецьк — +19...+21

Луганськ — +19...+21

Харків — +17...+18

Київ — +11...+13