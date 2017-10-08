Перший сніг в Україні: опубліковано нові фото

На опублікованих фото з Буковелі видно, як гриби присипало снігом.

У гірських населених пунктах Івано-Франківщини, а також на межі Закарпаття і Львівської області вже випав перший сніг.

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Так, на своїй сторінці у Facebook користувач Алла Тернова опублікувала світлини снігу у Буковелі.

Як повідомляли синоптики, в Україні у другій половині жовтня очікується перший сніг, ожеледь і налипання мокрого снігу.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в жовтні в Україні буде мінливою. У другій половині місяця нас чекають постійні перепади температури повітря, а до кінця жовтня різке похолодання і заморозки.