Перший сніг в Україні: опубліковано нові фото

00:24, 8 жовтня 2017
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На опублікованих фото з Буковелі видно, як гриби присипало снігом.

У гірських населених пунктах Івано-Франківщини, а також на межі Закарпаття і Львівської області вже випав перший сніг. 

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Так, на своїй сторінці у Facebook користувач Алла Тернова опублікувала світлини снігу у Буковелі.

Як повідомляли синоптики, в Україні у другій половині жовтня очікується перший сніг, ожеледь і налипання мокрого снігу.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в жовтні в Україні буде мінливою. У другій половині місяця нас чекають постійні перепади температури повітря, а до кінця жовтня різке похолодання і заморозки.

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