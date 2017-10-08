Низку областей України накриють заморозки

01:05, 8 жовтня 2017
4986
0

У шести областях нашої країни очікуються заморозки.

Заморозки прогнозують у шести областях України / фото pixabay.com
Заморозки прогнозують у шести областях України / фото pixabay.com

Український гідрометцентр попереджає про складні погодні умови 8 жовтня у низці областей.

"Вночі у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях на ґрунті місцями заморозки 0-4°", - йдеться у повідомленні Гідрометцентру.

Перший сніг в Україні: опубліковано нові фото

Крім того, 8 жовтня в Одеській області очікується сильний, вночі місцями дуже сильний дощ, у Миколаївській області - сильний дощ.

Як повідомляла Погода УНІАН, у гірських населених пунктах Івано-Франківської області, а також на межі Закарпаття і Львівської області вже випав перший сніг. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин