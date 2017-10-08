Низку областей України накриють заморозки

У шести областях нашої країни очікуються заморозки.

Заморозки прогнозують у шести областях України / фото pixabay.com

Український гідрометцентр попереджає про складні погодні умови 8 жовтня у низці областей.

"Вночі у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях на ґрунті місцями заморозки 0-4°", - йдеться у повідомленні Гідрометцентру.

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Крім того, 8 жовтня в Одеській області очікується сильний, вночі місцями дуже сильний дощ, у Миколаївській області - сильний дощ.

Як повідомляла Погода УНІАН, у гірських населених пунктах Івано-Франківської області, а також на межі Закарпаття і Львівської області вже випав перший сніг.