В Одесі другу добу йде дощ – частину електротранспорту зупинили

13:04, 8 жовтня 2017
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У місті через негоду призупинено роботу декількох маршрутів міського електротранспорту.

В Одесі другу добу поспіль йде дощ з сильними поривами вітру / фото УНІАН
В Одесі другу добу поспіль йде дощ з сильними поривами вітру / фото УНІАН

В Одесі через ускладнення погодних умов сьогодні призупинено роботу кількох маршрутів міського елетротранспорта.

Низку областей України накриють заморозки

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП «Одесміськелетротранс».

«У зв'язку зі складними погодними умовами зупинено роботу трамвайного маршруту №20. На лінії працює маршрутний автобус. Також змінено графік руху тролейбусного маршруту №8. Машини курсують тільки до вулиці Хімічної», - відзначили в прес-службі.

В Одесі другу добу поспіль йде дощ, з сильними поривами вітру.

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