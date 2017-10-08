В Одесі другу добу йде дощ – частину електротранспорту зупинили

У місті через негоду призупинено роботу декількох маршрутів міського електротранспорту.

В Одесі другу добу поспіль йде дощ з сильними поривами вітру / фото УНІАН

В Одесі через ускладнення погодних умов сьогодні призупинено роботу кількох маршрутів міського елетротранспорта.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП «Одесміськелетротранс».

«У зв'язку зі складними погодними умовами зупинено роботу трамвайного маршруту №20. На лінії працює маршрутний автобус. Також змінено графік руху тролейбусного маршруту №8. Машини курсують тільки до вулиці Хімічної», - відзначили в прес-службі.

В Одесі другу добу поспіль йде дощ, з сильними поривами вітру.