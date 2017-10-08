Новий тиждень в Україні почнеться дощем і поривчастим вітром

У східних і південних областях буде трохи тепліше - від 13 до 18 градусів вище нуля.

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У понеділок, 9 жовтня, у більшості регіонів України - хмарно з проясненнями, без опадів, у центральних і північних областях - дощі.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, дощі очікуються в Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

У Львові, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську сонце буде подекуди визирати з-за хмар, однак ніяких опадів чекати не варто.

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Вдень на заході +10...+13, вночі +3 ... +8, в інших областях від +5 до +10, вночі +10 ... + 12 в центральних регіонах, на сході +12...+18, на півдні та у Криму - +13 ... +18.

Прогноз погоди на понеділок, 9 жовтня, в містах України:

Ужгород – + 11 ... + 13

Львів – + 9 ... + 11

Івано-Франківськ – + 10 ... + 12

Тернопіль – + 10 ... + 12

Чернівці – + 11 ... + 13

Хмельницький – + 10 ... + 12

Луцьк – + 9 ... + 11

Рівне – +9 ... + 11

Житомир – + 10 ... + 12

Вінниця – + 11 ... + 13

Одеса – + 13 ... + 15

Миколаїв –+ 15 ... + 17

Херсон – + 15 ... + 17

Сімферополь – + 16 ... + 18

Кропивницький – + 10 ... + 12

Черкаси – + 10 ... + 12

Чернігів – + 10 ... + 12

Суми – + 10 ... + 12

Полтава – + 10 ... + 12

Дніпро – + 12 ... + 14

Запоріжжя – + 16 ... + 18

Донецьк – + 16 ... + 18

Луганськ – + 16 ... + 18

Харків – + 16 ... + 18

Київ – + 10 ... + 12