Новий тиждень в Україні почнеться дощем і поривчастим вітром
У східних і південних областях буде трохи тепліше - від 13 до 18 градусів вище нуля.
У понеділок, 9 жовтня, у більшості регіонів України - хмарно з проясненнями, без опадів, у центральних і північних областях - дощі.
Зокрема, за даними Укргідрометцентру, дощі очікуються в Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.
У Львові, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську сонце буде подекуди визирати з-за хмар, однак ніяких опадів чекати не варто.
Низку областей України накриють заморозки
Вдень на заході +10...+13, вночі +3 ... +8, в інших областях від +5 до +10, вночі +10 ... + 12 в центральних регіонах, на сході +12...+18, на півдні та у Криму - +13 ... +18.
Прогноз погоди на понеділок, 9 жовтня, в містах України:
Ужгород – + 11 ... + 13
Львів – + 9 ... + 11
Івано-Франківськ – + 10 ... + 12
Тернопіль – + 10 ... + 12
Чернівці – + 11 ... + 13
Хмельницький – + 10 ... + 12
Луцьк – + 9 ... + 11
Рівне – +9 ... + 11
Житомир – + 10 ... + 12
Вінниця – + 11 ... + 13
Одеса – + 13 ... + 15
Миколаїв –+ 15 ... + 17
Херсон – + 15 ... + 17
Сімферополь – + 16 ... + 18
Кропивницький – + 10 ... + 12
Черкаси – + 10 ... + 12
Чернігів – + 10 ... + 12
Суми – + 10 ... + 12
Полтава – + 10 ... + 12
Дніпро – + 12 ... + 14
Запоріжжя – + 16 ... + 18
Донецьк – + 16 ... + 18
Луганськ – + 16 ... + 18
Харків – + 16 ... + 18
Київ – + 10 ... + 12
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°