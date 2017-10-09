В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +17° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +17°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +17°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

На заході України в понеділок місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +15°.

У північних областях дощі. Температура до +11°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +15°.

За народним прогнозом, 9 жовтня — Івана Богослова. На Богослова дощ зі снігом — у січні тричі йтиме дощ; сонячно і тепло — червень буде дощовий і холодний.

Прогноз на 9 жовтня / УНІАН

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