У Києві сьогодні весь день буде йти дощ, вдень до +11°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 9 жовтня, у столиці пройде дощ, вдень до +11°.

У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 6,2 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:09, а зайде у 18:19.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +17°.

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