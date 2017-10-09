У Києві сьогодні весь день буде йти дощ, вдень до +11°

08:30, 9 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 9 жовтня, у столиці пройде дощ, вдень до +11°.

У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info
У Києві сьогодні пройде дощ / tivasyk.info

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +11°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 6,2 м/с.

Низку областей України накриють заморозки

Сонце в столиці зійшло у 07:09, а зайде у 18:19.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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