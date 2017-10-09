Киян попереджають про дощ та сильний вітер

09:32, 9 жовтня 2017
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До кінця доби 9 жовтня у столиці очікується сильний дощ.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та сході до +17° (карта)

"9 жовтня до кінця ночі сильний дощ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 9 жовтня, у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +11°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 6,2 м/с.

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