У результаті урагану в Польщі загинули дві людини

Жертвами урагану та сильного дощу в Польщі стали дві людини, ще 39 постраждали.

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За даними рятувальників, через поваленs деревf та обірванs ліні] електропередач без електрики залишилися близько 800 тисяч сімей, передає Euronews.

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Через негоду були заблоковані деякі автотраси і залізниця.

Нагадаємо, жертвами шторму "Ксав'єр" на півночі і сході Німеччини стали 7 осіб. Усі вони загинули через падіння дерев або гілок, в основному жертви перебували в цей момент в авто.