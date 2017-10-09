У результаті урагану в Польщі загинули дві людини

10:38, 9 жовтня 2017
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Жертвами урагану та сильного дощу в Польщі стали дві людини, ще 39 постраждали.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

За даними рятувальників, через поваленs деревf та обірванs ліні] електропередач без електрики залишилися близько 800 тисяч сімей, передає Euronews.

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Через негоду були заблоковані деякі автотраси і залізниця.

Нагадаємо, жертвами шторму "Ксав'єр" на півночі і сході Німеччини стали 7 осіб. Усі вони загинули через падіння дерев або гілок, в основному жертви перебували в цей момент в авто.

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