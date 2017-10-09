Ураган "Нейт" залишив без електрики більше 100 тисяч споживачів в США

Понад 100 тисяч споживачів залишилися без електрики через потужний урагану "Нейт" в США.

Ілюстрація / Reuters

"Нейт" накрив штати Міссісіпі і Алабама, повідомляє ABC News.

Читайте також Тропічний шторм "Нейт" посилився до урагану і насувається на Мексику

Зокрема, в Алабамі без світла залишилися 87 тисяч споживачів, у Міссісіпі – майже 47 тисяч. Зазначається, що "Нейт" став першим ураганом в Алабамі з часів руйнівної "Катріни".

Нагадаємо, жертвами шторму "Ксав'єр" на півночі і сході Німеччини стали 7 осіб.