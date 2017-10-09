Погода на тиждень: Україну накриють дощі і прохолодна погода (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в більшості областей України буде прохолодно, практично кожен день будуть йти дощі.

На цьому тижні в Україні пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні буде прохолодно, місцями пройдуть дощі. На сході до +20°, на заході до +13°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +14°, на півночі до +11°. На півдні – до +16°.

Прогноз на 9 жовтня / УНІАН

У вівторок, 10 жовтня, в Україні без опадів. На півдні до +18°, в інших регіонах - +11°...+15°.

Прогноз на 10 жовтня / УНІАН

У середу, 11 жовтня, місцями очікуються опади. Найтепліше буде на півдні - до +18°. В інших регіонах-до +16°.

Прогноз на 11 жовтня / УНІАН

У четвер в Україні місцями пройдуть дощі. Вночі по країні +7°...+10°, вдень на півдні та сході до +19°.

Прогноз на 12 жовтня / УНІАН

У п'ятницю по всій країні очікуються дощі. На півдні до +19°, в інших регіонах - +11°...+17°.

Прогноз на 13 жовтня / УНІАН

14 та 15 жовтня в Україні пройдуть дощі. У суботу вночі прохолодніше буде на сході - до +3°, на решті території +4°...+6°. Вдень температура по країні +9°...+15°. У неділю вночі на сході до +3°, вдень в Україні +9°...+15°.

Прогноз на 14 жовтня / УНІАН

Прогноз на 15 жовтня / УНІАН

Народний прогноз

9 жовтня — Івана Богослова. На Богослова дощ зі снігом — у січні тричі йтиме дощ; сонячно і тепло — червень буде дощовий і холодний. Якщо на Івана Богослова випаде сніг, то зима не затримається. 10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького. Якщо на Саватія станеться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.

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11 жовтня - Харитонов день, Харитон Іменинник, Катальник. За сьогоднішнім днем предки ніяких особливих погодних прикмет не запам'ятали, але відносно жовтня стверджували: жовтень ходить по краю, виганяє птахів із раю.

У народному календарі 12 жовтня - день Феофана Милостивого. Сьогодні тепло повертається - Феофан "накинув на сонце кафтан", щоб воно не замерзло. Погодні прикмети підказують: якщо на Феофана багато зірок - до сухої осені. 13 жовтня — Григорія і Михайла. Снігу немає — зима почнеться не скоро. Перший сухий сніг обіцяє хороше літо.

14 жовтня — Покрова. Якщо лист з берези та дуба на Покрову впаде чисто — до легкого року, залишиться — до суворої зими. Якщо у вишні листя опаде до 14 жовтня — зима буде теплою, якщо ж вишня зелена — зима буде люта. 15 жовтня - день Куприяна та Устини. З сьогоднішнього дня настає глибока осінь. Якщо сьогодні випаде перший сніг, то зима прийде через сорок днів.

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