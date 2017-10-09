"Потоп" у Києві: в мережі показали наслідки зливи (фото, відео)

12:56, 9 жовтня 2017
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Користувачі соцмереж скаржаться на погоду в Києві, кілька авто вже потонули.

Наслідки зливи в Києві / Скріншот
Наслідки зливи в Києві / Скріншот

У столиці внаслідок зливи багато підтоплених ділянок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

У Києві сьогодні весь день буде йти дощ, вдень до +11°

"Київ. По столиці і передмістях багато підтоплених ділянок, де глибина води понад 20 см. Великий ризик гідроудару. Кілька авто вже потонули!" - йдеться в повідомленні.

Крім того, в мережі вже діляться знімками наслідків негоди у Києві:

#море #повінь #пузомповоде

Допис, поширений Ігор (@ihor_sachkov)

Понеділок , ранок...

Допис, поширений Natalia Kurikova (@kurikovanatalia)

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в більшості областей України буде прохолодно, практично кожен день будуть йти дощі.

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