"Потоп" у Києві: в мережі показали наслідки зливи (фото, відео)

Користувачі соцмереж скаржаться на погоду в Києві, кілька авто вже потонули.

Наслідки зливи в Києві / Скріншот

У столиці внаслідок зливи багато підтоплених ділянок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте також У Києві сьогодні весь день буде йти дощ, вдень до +11°

"Київ. По столиці і передмістях багато підтоплених ділянок, де глибина води понад 20 см. Великий ризик гідроудару. Кілька авто вже потонули!" - йдеться в повідомленні.

Крім того, в мережі вже діляться знімками наслідків негоди у Києві:

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в більшості областей України буде прохолодно, практично кожен день будуть йти дощі.