"Потоп" у Києві: в мережі показали наслідки зливи (фото, відео)
Користувачі соцмереж скаржаться на погоду в Києві, кілька авто вже потонули.
У столиці внаслідок зливи багато підтоплених ділянок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
У Києві сьогодні весь день буде йти дощ, вдень до +11°
"Київ. По столиці і передмістях багато підтоплених ділянок, де глибина води понад 20 см. Великий ризик гідроудару. Кілька авто вже потонули!" - йдеться в повідомленні.
Крім того, в мережі вже діляться знімками наслідків негоди у Києві:
Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в більшості областей України буде прохолодно, практично кожен день будуть йти дощі.
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