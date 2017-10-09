Ніч на 10 жовтня буде дуже холодною – синоптик

Найближчої ночі в Україні очікується похолодання.

Цієї ночі в Україні похолодає / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Ніч на вівторок буде холодною, я б сказала, навіть дуже холодною.

Бо +1…+6 градусів - такі собі "плюси", а в Карпатах ймовірно до 0…3 градусів морозу. На півдні та сході +4…+11 градусів, на узбережжях морів до +13 градусів.

Дощі ймовірні завтра на заході та півночі України, центральні області - практично без опадів, у південній частині та на сході - хіба що де-не-де пару крапель", - написала вона.

Нагадаємо, цього тижня в більшості областей України буде прохолодно, практично кожен день будуть йти дощі.