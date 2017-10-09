Ураган "Нейт" послабшав до тропічного шторму
Ураган "Нейт" знову став тропічним штормом, далі очікується його слабшання.
Про це повідомив Національний центр США по спостереженню за ураганами, передає "РИА Новости".
Синоптики попереджають українців про штормовому вітрі
Зараз "Нейт" рухається через американські штати Міссісіпі і Алабама, очікується швидке послабшання. Швидкість вітру сягає 110 кілометрів на годину. Зараз ураган рухається на північ зі швидкістю близько 37 кілометрів на годину.
Нагадаємо, понад 100 тисяч споживачів залишилися без електрики через потужний ураган "Нейт" в США.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+16°... +11°
-
Львів+17°... +9°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+17°... +11°
-
Сімферополь+27°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+18°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+17°... +10°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+19°... +12°
Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +34 °
Вологість: 68 %
Тиск: 763 мм
Вітер: 1.4 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:47
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин