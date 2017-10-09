Ураган "Нейт" послабшав до тропічного шторму

14:35, 9 жовтня 2017
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Ураган "Нейт" знову став тропічним штормом, далі очікується його слабшання.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомив Національний центр США по спостереженню за ураганами, передає "РИА Новости".

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Зараз "Нейт" рухається через американські штати Міссісіпі і Алабама, очікується швидке послабшання. Швидкість вітру сягає 110 кілометрів на годину. Зараз ураган рухається на північ зі швидкістю близько 37 кілометрів на годину.

Нагадаємо, понад 100 тисяч споживачів залишилися без електрики через потужний ураган "Нейт" в США.

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