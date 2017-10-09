На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

Сьогодні, 10 жовтня, в Івано-Франківській області очікується сильний вітер.

В Івано-Франківській області очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це попереджає Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

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"Протягом доби 9 жовтня по області та місту очікується посилення західного вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найближчої ночі в Україні очікується похолодання. Зокрема, у Карпатах можливе зниження температури до 3 градусів морозу.