Завтра в Україні без опадів, на півдні вдень до +19° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 10 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +19°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

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На заході України в понеділок без опадів. Вдень до +14°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +12°. У центрі без опадів, температура вдень до +15°.

За народним прогнозом, 10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного із зачинателів Соловецького монастиря. Якщо на Саватія станеться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.

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