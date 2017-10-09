У Києві завтра хмарно з проясненнями, температура до +12°

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 жовтня у столиці без опадів, вдень до +12°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері +8°. Вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:11, а зайде у 18:17.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня в більшості областей України без опадів, у центрі до +24°.

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