В Атлантиці сформувався тропічний шторм "Офелія": він став 15-м у цьому сезоні

Тропічний шторм "Офелія" сформувався над Атлантичним океаном.

Це вже 15-й шторм у цьому сезоні / фото cnn.com

В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Офелія", п'ятнадцятий в цьому сезоні. Про це повідомляє CNN.

Згідно з прогнозами метеорологів, шторм поки не становить такої ж загрози для островів та узбережь, яку становили "Харві", "Ірма", "Хосе" і "Марія".

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Тропічний шторм "Офелія" сформувався над Атлантичним океаном у 1384 км на південний захід від Азорських островів.

За прогнозами, шторм "Офелія" буде посилюватися з наближенням до східного узбережжя США і в п'ятницю стане ураганом. І це буде вже 10-й ураган у цьому сезоні.

Нагадаємо, понад 100 тисяч споживачів залишилися без електрики через потужний урагану "Нейт" в США.