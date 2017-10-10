В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +19° (карта)

08:00, 10 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 10 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +19°.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

На сході практично без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

На заході України в понеділок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +14°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +12°. У центрі без опадів, температура вдень до +15°.

Прогноз на 10 жовтня / УНІАН
Прогноз на 10 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного із зачинателів Соловецького монастиря. Якщо на Саватія станеться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.

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