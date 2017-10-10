У Києві сьогодні до +12°, без опадів

08:30, 10 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 10 жовтня у столиці без опадів, вдень до +12°.

Сьогодні В Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt
Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері +8°. Вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:11, а зайде у 18:17.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 10 жовтня, в Україні без опадів, на півдні до +19°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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