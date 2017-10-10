Каліфорнію охопили лісові пожежі, десять людей загинули (фото, видео)
Десять людей стали жертвами лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія.
Найбільші пожежі горять в округах Напа і Сонома, повідомляє CNN.
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На даний момент підтверджена загибель десяти осіб, очікується, що число жертв буде рости. Крім того, зараз більше 100 людей перебувають у лікарнях.
Вогонь знищив 1,5 тисячі будинків і спалив понад 23 га землі у восьми округах Каліфорнії.
Каліфорнія страждає від жахливих вогняних пожеж
Нагадаємо, у штаті Мату-Гросу на заході Бразилії згоріло 5 тисяч га лісу.
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