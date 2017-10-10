Каліфорнію охопили лісові пожежі, десять людей загинули (фото, видео)

Десять людей стали жертвами лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія.

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Найбільші пожежі горять в округах Напа і Сонома, повідомляє CNN.

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На даний момент підтверджена загибель десяти осіб, очікується, що число жертв буде рости. Крім того, зараз більше 100 людей перебувають у лікарнях.

Вогонь знищив 1,5 тисячі будинків і спалив понад 23 га землі у восьми округах Каліфорнії.

Нагадаємо, у штаті Мату-Гросу на заході Бразилії згоріло 5 тисяч га лісу.