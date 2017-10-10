У Бучі сильний дощ затопив проїжджу частину

У понеділок, 9 жовтня, у Бучі (Київська область) дощ підтопив проїжджу частину.

Наслідки зливи у Бучі / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"9 жовтня о 09:00 оперативно-рятувальної служби міста Ірпінь отримали повідомлення про те, що у місті Буча на вул. Бориса Гмирі після затяжних опадів було підтоплено проїжджу частину вулиці", - йдеться в повідомленні.

На місце події було направлено відділення 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча. Рятувальники відкачали воду та повернули мешканців міста до звичного життя.

Нагадаємо, раніше у мережі показали наслідки зливи у Києві.