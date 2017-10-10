Збиток від урагану "Нейт" в США складе близько $500 мільйонів

11:34, 10 жовтня 2017
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Потужний ураган "Нейт" завдав США збитків приблизно на 500 мільйонів доларів.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

"Нейт" досі приносить з собою дощі і сильний вітер, повідомляє Reuters.

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За підрахунками компанії Karen Clark & Company (KCC), збиток у США складе близько $500 мільйонів. У цю суму враховані пошкодження, завдані будинкам, автомобілям, будівлям комерційного і виробничого призначення.

Нагадаємо, ураган "Нейт" знову став тропічним штормом, у подальшому очікується його слабшання.

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