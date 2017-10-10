У Португалії встановилася аномальна для жовтня спека

12:34, 10 жовтня 2017
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Незвичайна для жовтня спека в Португалії призвела до лісових пожеж.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

З вогнем борються понад 1000 осіб, повідомляє Euronews.

Під Кременчуком через лісову пожежу перекрили автотрасу і евакуюють дачників

Жертвою пожежі стала одна людина. Через вогонь перекрито багато автотрас, довелося евакуювати жителів кількох населених пунктів. Пожежники при цьому звинувачують місцеву владу в тому, що витрати на пожежну охорону були значно скорочені - хоча синоптики заздалегідь попереджали про аномальну осінню погоду.

Нагадаємо, десять осіб стали жертвами лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія.

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