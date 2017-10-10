Завтра атмосферний фронт принесе дощі на захід та північ України

У середу, 11 жовтня, на заході та півночі України пройдуть дощі.

На заході та півночі України завтра пройдуть дощі / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Знову до нас наближається атмосферний фронт, завтра на заході та півночі побільшає дощів. Помірних, не маленьких.

Решті областей України - особливо не турбуватися, суттєві опади малоймовірні.

Температура повітря буде без особливих змін, ніч найближча холоднюча: +1...+7 градусів, на узбережжях морів та в Криму до +10...+12 градусів, а вдень осінні +10...+15 градусів. Трохи вище на півдні України місцями до +17 градусів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня у столиці без опадів, вдень до +12°.