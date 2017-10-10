Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві

Найближчим часом і до кінця доби 10 жовтня в столиці прогнозуються пориви вітру 15-18 м/с.

До кінця дня у Києві очікується сильний вітер / dailymail.co.uk

Про це йдеться в повідомленні Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

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Також у Київській службі порятунку при Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища нагадали основні правила поведінки в разі посилення вітру:

• усі вікна в будинку щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

• якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

• у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

• уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.