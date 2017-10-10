У Києві завтра пройде дощ, вдень до +14°

17:00, 10 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 11 жовтня, у столиці пройде дощ, вдень до +12°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +14°, ввечері +11°. Вітер західний та південно-західний, до 5.7 м/с.

сьогодні В Україні без опадів, на півдні до +19° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:13, а зайде у 18:15.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +18°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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