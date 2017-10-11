Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросла до 15 осіб

Влада Каліфорнії раніше ввела режим надзвичайної ситуації у восьми округах штату.

Наслідки пожежі в Каліфорнії / REUTERS

Число жертв природних пожеж на півночі американського штату Каліфорнія зросло до 15 людей.

Про це повідомила у вівторок на своєму сайті газета The New York Times з посиланням на місцеву владу, пише ТАСС.

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Раніше повідомлялося про 10 загиблих. За останніми даними, понад 100 людей постраждали і були госпіталізовані. Вогнем знищено понад 1,5 тис. будинків і споруд, були евакуйовані близько 20 тис. осіб. В даний час не погашені до 17 вогнищ пожеж.

Влада Каліфорнії раніше ввела режим надзвичайної ситуації у восьми округах штату.