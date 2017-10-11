В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +18° (карта)

08:00, 11 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +18°.

Сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН
Сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде у Чернівецькій області - до +18°.

У північних областях зливи. Температура до +13°. У центрі без опадів, температура вдень до +16°.

Прогноз на 11 жовтня / УНІАН
Прогноз на 11 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 жовтня - Харитонов день, Харитон Іменинник, Катальник. За сьогоднішнім днем предки ніяких особливих погодних прикмет не запам'ятали, але відносно жовтня стверджували: жовтень ходить по краю, виганяє птахів із раю.

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