Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до 17 осіб

Не менше 17 людей загинули в результаті лісових пожеж, які охопили американський штат Каліфорнія.

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Найбільші пожежі горять в округах Сонома, Напа і Мендосіно, повідомляє CNN.

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Через пожежі у штаті мають евакуюватися 20 тисяч осіб. Наразі підтверджена загибель 17 осіб, 11 з яких стали жертвами пожежі в окрузі Сонома.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих. Влада Каліфорнії ввела режим надзвичайної ситуації у восьми округах штату.