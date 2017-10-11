Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до 17 осіб

09:35, 11 жовтня 2017
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Не менше 17 людей загинули в результаті лісових пожеж, які охопили американський штат Каліфорнія.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Найбільші пожежі горять в округах Сонома, Напа і Мендосіно, повідомляє CNN.

Під Кременчуком через лісову пожежу перекрили автотрасу і евакуюють дачників

Через пожежі у штаті мають евакуюватися 20 тисяч осіб. Наразі підтверджена загибель 17 осіб, 11 з яких стали жертвами пожежі в окрузі Сонома.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих. Влада Каліфорнії ввела режим надзвичайної ситуації у восьми округах штату.

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