В Японії почав вивергатися вулкан Сіммое

10:38, 11 жовтня 2017
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В Японії почалося перше з 2011 року виверження вулкана Сіммое.

В Японії почав вивергатися вулкан / Zeb Blais, snowbrains.com
В Японії почав вивергатися вулкан Сіммое / Zeb Blais, snowbrains.com

Сіммое є одним з 50 діючих вулканів Японії, які знаходяться під постійним наглядом Японського метеорологічного агентства, передає Xinhua.

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Вулкан почав вивергатися приблизно о 05:34 за місцевим часом, викинувши стовп попелу на висоту 300 метрів. Це перше виверження вулкана Сіммое з 2011 року.

Вулкан розташований на межі префектур Кагосіма і Міядзакі.

Відомостей про постраждалих або матеріальний збиток поки не надходило.

Нагадаємо, на індонезійському острові Балі готуються до виверження вулкану Агунг. Евакуація на острові почалася 22 вересня і торкнулася майже 100 тисяч осіб.

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