Жертвами урагану "Марія" у Пуерто-Ріко стали 43 людини

Кількість жертв урагану "Марія" у Пуерто-Ріко зросла до 43 осіб.

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На даний момент електропостачання в регіоні відновлено тільки на 16%, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на губернатора Пуерто-Ріко Рікардо Росселлі.

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Раніше повідомлялося про 39 загиблих.

Відзначається, що глава компанії Tesla Motors Ілон Маск заявляв, що зможе відновити енергосистеми Пуерто-Ріко з допомогою сонячних батарей.

Нагадаємо, потужний ураган "Нейт" завдав США збитків приблизно на 500 мільйонів доларів.