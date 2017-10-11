ПАР накрив потужний шторм, загинули три людини
Біля берегів ПАР бушує шторм, жертвою якого стали три людини.
Жертвою шторму став одна людина в Йоханнасбурге. Відомо також про двох поранених, які отримали травми легкої та середньої тяжкості, повідомляє Euronews.
Збиток від урагану "Нейт" в США складе близько $500 мільйонів
Потужний вітер повалив дерева та пошкодив автомобілів. Затоплені вулиці Йоганнесбурга. Багато людей рятуються від повені на дахах будинків.
Стихія також торкнулася міста Дурбан, де пошкодження отримали будівлі п'яти лікарень. Тут загинули дві людини: восьмирічна дівчинка, яка померла від удару блискавки, і 46-річний чоловік, який утопився, перепливаючи річку.
Нагадаємо, кількість жертв урагану "Марія" в Пуерто-Ріко зросла до 43 осіб.
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