ПАР накрив потужний шторм, загинули три людини

12:34, 11 жовтня 2017
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Біля берегів ПАР бушує шторм, жертвою якого стали три людини.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Жертвою шторму став одна людина в Йоханнасбурге. Відомо також про двох поранених, які отримали травми легкої та середньої тяжкості, повідомляє Euronews.

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Потужний вітер повалив дерева та пошкодив автомобілів. Затоплені вулиці Йоганнесбурга. Багато людей рятуються від повені на дахах будинків.

Стихія також торкнулася міста Дурбан, де пошкодження отримали будівлі п'яти лікарень. Тут загинули дві людини: восьмирічна дівчинка, яка померла від удару блискавки, і 46-річний чоловік, який утопився, перепливаючи річку.

Нагадаємо, кількість жертв урагану "Марія" в Пуерто-Ріко зросла до 43 осіб.

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