Синоптик розповіла, коли до України прийде потепління
З понеділка, 16 жовтня, в Україні очікується суттєве потепління.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
У Києві сьогодні до +14°, ввечері пройде дощ
"Завтра дощовий фронт попустить і тому дощі ймовірні, проте незначні, - на півночі, у Харківській та Луганській областях. Більша частина України без істотних опадів.
Приємна новина для західних областей, там завтра потепліє до +14…+19 градусів. Така ж температура повітря буде в Одесі, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі.
Північ та центр: +14…+17 градусів. Східна частина трохи прохолодніша: +10…+14 градусів", - пише вона.
За словами Діденко, у п’ятницю, 13 жовтня, до України прийде похолодання. Але воно буде недовгим, бо з 16 жовтня очікується відчутне потепління
Нагадаємо, 11 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +18°.
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