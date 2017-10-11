Синоптик розповіла, коли до України прийде потепління

З понеділка, 16 жовтня, в Україні очікується суттєве потепління.

Наступного тижня в Україні потепліє / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра дощовий фронт попустить і тому дощі ймовірні, проте незначні, - на півночі, у Харківській та Луганській областях. Більша частина України без істотних опадів.

Приємна новина для західних областей, там завтра потепліє до +14…+19 градусів. Така ж температура повітря буде в Одесі, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі.

Північ та центр: +14…+17 градусів. Східна частина трохи прохолодніша: +10…+14 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у п’ятницю, 13 жовтня, до України прийде похолодання. Але воно буде недовгим, бо з 16 жовтня очікується відчутне потепління

Нагадаємо, 11 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +18°.