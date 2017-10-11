У Мехіко почали зносити пошкоджені землетрусом будівлі

14:39, 11 жовтня 2017
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У столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для проживання після потужного землетрусу.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це в Twitter повідомив мер Мехіко Мігель Анхель Мансера.

У Чилі стався землетрус магнітудою 6,3

"Почалися роботи по знесенню будівель, що постраждали в результаті землетрусу, щоб забезпечити вашу безпеку", - написав Мансера.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб. Зокрема, у Мехіко жертвами землетрусу стали 228 осіб.

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