У Мехіко почали зносити пошкоджені землетрусом будівлі

У столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для проживання після потужного землетрусу.

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Про це в Twitter повідомив мер Мехіко Мігель Анхель Мансера.

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"Почалися роботи по знесенню будівель, що постраждали в результаті землетрусу, щоб забезпечити вашу безпеку", - написав Мансера.

Comenzaron los trabajos de demolición en dos inmuebles afectados por el sismo pasado para garantizar tu seguridad #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) October 10, 2017

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб. Зокрема, у Мехіко жертвами землетрусу стали 228 осіб.