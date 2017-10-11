У середу, 11 жовтня, біля берегів Канади стався землетрус магнітудою 4,5.

Біля берегів Канади стався землетрусу / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 196 км на північний захід від населеного пункту Тофіно. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб.