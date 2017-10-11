Біля берегів Канади стався землетрус

15:43, 11 жовтня 2017
550
0

У середу, 11 жовтня, біля берегів Канади стався землетрус магнітудою 4,5.

Біля берегів Канади стався землетрусу / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Канади стався землетрусу / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

У Мехіко почали зносити пошкоджені землетрусом будівлі

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 196 км на північний захід від населеного пункту Тофіно. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин