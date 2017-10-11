У Києві завтра без опадів, вдень до +15°

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 жовтня у столиці без опадів, вдень до +15°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +13°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:14, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 12 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +20°.

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