У Києві завтра без опадів, вдень до +15°

17:30, 11 жовтня 2017
12
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 жовтня у столиці без опадів, вдень до +15°.

У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
У Києві завтра без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +13°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +18° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:14, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 12 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин