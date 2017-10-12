Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до 21 людини

03:48, 12 жовтня 2017
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Число загиблих може зрости, коли рятувальники дістануться до важкодоступних районів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Число загиблих в ході лісових пожеж у Каліфорнії в США зросло до 21 людини. Про це повідомляє РБК з посиланням на The Washington Post.

Місцева влада вважає, що кількість загиблих може зрости, коли рятувальники дістануться до важкодоступних районів, де була велика пожежа. «Сотні людей як і раніше вважаються зниклими без вісті», — сказано в повідомленні.

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В результаті пожежі також були знищені 3,5 тис. будівель.

Пожежа почала посилено розповсюджуватися по території каліфорнійських округів чурез суху погоду та сильний вітер. З 8 жовтня із восьми районів були евакуйовані понад 20 тис. осіб. Губернатор штату Джеррі Браун 9 жовтня ввів режим надзвичайної ситуації в округах Напа, Сонома і Юба.

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