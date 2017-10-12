В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +20° (карта)

08:05, 12 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 12 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході потепліє до +20°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / tivasyk.info
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі / tivasyk.info

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

На заході України в середу практично без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +20°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +15°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +17°.

Прогноз на 12 жовтня / УНІАН
Прогноз на 12 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 12 жовтня - день Феофана Милостивого. Погодні прикмети підказують: якщо на Феофана багато зірок - до сухої осені.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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