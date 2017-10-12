У Києві сьогодні буде хмарно, вдень температура до +15°

08:30, 12 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 12 жовтня у столиці без опадів, вдень до +15°.

Сьогодні В Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt
Сьогодні в Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +13°. Вітер західний та південно-західний, до 5.2 м/с.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +20° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:14, а зайде у 18:13.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 12 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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