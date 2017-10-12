В Каліфорнії через лісові пожежі загинули 23 людини

Не менше 23 людей загинули через лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія.

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285 осіб вважаються зниклими без вісті, повідомляє CNN.

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Місцева влада побоюється, що 23 загиблих – не остаточні дані і кількість жертв може збільшитися.

Боротьбу з пожежами ускладнюють погодні умови: сильний вітер та відсутність опадів. За прогнозами, така ж погода очікується і в четвер, 12 жовтня.

Раніше наказ евакуюватися отримали понад 20 тисяч місцевих жителів.

Нагадаємо, у результаті пожежі в Каліфорнії були знищені 3,5 тис. будівель.