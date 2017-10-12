Повінь у В'єтнамі: загинули 40 людей
Не менше 40 осіб загинули, 22 числяться зниклими безвісти в результаті повені у В'єтнамі.
У кількох провінціях В'єтнаму з кінця минулого тижня йдуть дощі, передає ТАСС з посиланням на Національний координаційний комітет по боротьбі з наслідками стихійних лих.
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Найбільшою мірою від повені постраждали центральні провінції Тханьхоа і Нгеан, а також Шонла, Хоабинь і Єнбай на півночі країни. Затоплені та зруйновані зсувами понад 1,2 тис. житлових будинків. У деяких районах водою затопило сільськогосподарські землі.
Крім того, через стихію було тимчасово перервано рух поїздів залізницею Північ - Південь.
Нагадаємо, біля берегів ПАР вирує шторм, жертвою якого стали три людини.
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