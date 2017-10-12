На Суматрі почав вивергатися вулкан Сінабунг

11:37, 12 жовтня 2017
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На індонезійському острові Суматра почав виверження вулкана Сінабунг.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Виверження почалося 12 жовтня о 02:45 за місцевим часом, вулкан викинув стовп попелу на висоту 2 км, повідомляє Xinhua з посиланням на представника Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо.

Балі готується до виверження вулкану

У результаті виверження ніхто не постраждав, почалася евакуація.

Сінабунг є одним з 129 активних вулканів в Індонезії.

Нагадаємо, в Японії почалося перше з 2011 року виверження вулкана Сіммое.

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