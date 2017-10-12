Завтра атмосферний фронт принесе до України дощі та сильний вітер

У п’ятницю, 13 жовтня, в Україні очікується погіршення погодних умов.

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Про це у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

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"13 жовтня - в Україні волога погода, у другій половині дня на заході та у південній частині - прояснення. Ввечері в п’ятницю у Харкові, Луганську, Донецьку, Дніпрі, Запоріжжі - помірні дощі.

А також поривчастий вітер, який на Покрову переросте у сильний", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві завтра буде хмарно, часом дощ та +13 градусів.

Нагадаємо, у четвер, 12 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході потепліє до +20°.