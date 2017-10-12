Число загиблих у результаті повені у В'єтнамі збільшилося до 48 осіб

48 людей загинули в результаті повені в північних і центральних провінціях В'єтнаму.

Ілюстрація / Reuters

22 людини числяться зниклими безвісти, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву газету VnExpress.

Читайте також ПАР накрив потужний шторм, загинули три людини

Вранці 12 жовтня сім будинків в провінції Хоабинь на півночі країни були зруйновані в результаті сходження зсуву. Під завалами залишилися 18 осіб, на даний час були врятовані лише троє, вісім людей загинули.

Раніше повідомлялося про 40 загиблих. Найбільшою мірою від повені постраждали центральні провінції Тханьхоа і Нгеан, а також Шонла, Хоабинь і Єнбай на півночі країни.