У Китаї стався потужний землетрус

14:37, 12 жовтня 2017
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У четвер, 12 жовтня, у Китаї стався землетрус магнітудою 5,1.

У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Китаї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Канади стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 75 км на північний захід від населеного пункту Gyamotang.

Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для проживання після потужного землетрусу.

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