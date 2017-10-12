До Філіппін наближається тропічна депресія "Одетт"
До філіппінського острова Лусон наближається тропічна депресія "Одетт".
Зараз тропічна депресія знаходиться в 285 км на схід від муніципалітету Апарі і рухається на захід зі швидкістю 30 км/год.
ПАР накрив потужний шторм, загинули три людини
Швидкість вітру місцями досягає 65 км/год, передає StormNews з посиланням на Філіппінську адміністрацію атмосферних, геофізичних та астрономічних послуг.
Очікується, що в п'ятницю, 13 жовтня, "Одетт" вийде в Південно-Китайське море, посилиться до рівня тропічного шторму і буде рухатися в бік китайського острова Хайнань і до північно-східного узбережжя В'єтнаму.
Нагадаємо, 48 людей загинули у результаті повені в північних і центральних провінціях В'єтнаму.
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